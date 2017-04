Our Little Sister, sfoglia online in anteprima il manga Star Comics

Alle tre sorelle Koda, un giorno, arriva la notizia della morte del padre. La loro reazione, all’inizio, è pressoché apatica: in fondo lui aveva un’altra famiglia, con la quale viveva in una località termale lontana dalla loro città. Al funerale, però, ritrovano l’affetto per quell’uomo buono, amato da tutti, di cui in effetti sanno poco... E non è l’unica sorpresa a cui vanno incontro: si legano infatti a Suzu, la figlia del padre e della nuova moglie, che finisce per accettare l'invito di Sachi, la maggiore delle tre sorelle, a trasferirsi a vivere con loro! Una storia toccante che ha ispirato il celebre film Little Sister (titolo italiano) del regista giapponese Hirokazu Koreeda, nominato alla Palma d’Oro al Festival di Cannes 2015.

Testata WONDER #61

Data di uscita 12/04/2017

Autore Akimi Yoshida

Dimensioni 13x18

Stampa b/n e col

Pagine 208

Sovraccoperta Si

Cover con alette No

Solo in fumetteria

Prezzo 4,90 euro

Akimi Yoshida è una mangaka giapponese, nata a Tokyo il 12 agosto 1956. Conosciuta principalmente per la serie è una mangaka giapponese, nata a Tokyo il 12 agosto 1956. Conosciuta principalmente per la serie Banana Fish , si è aggiudicata due volte lo Shohakukan Manga Award, nella categoria Shojo, con Kissho Tennyo, nel 1984, e Yasha , nel 2002. Nel 2007 ha ricevuto un Excellence Award, categoria Manga, proprio per la serie Our Little Sister – Diario di Kamakura.

