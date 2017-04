Ghost in the Shell - Perfect Book 1995-2017

Un fantastico libro ricco di illustrazioni, disegni preparatori, interviste e... un oceano di informazioni sull'universo di Ghost in the Shell.

Direttamente dal sito di

Formato cm 21 x 29,7 - Edizione brossurata con sovraccoperta a colori

160 pagine a colori

Tra il 1995 e il 2017, il profetico fumetto di Masamune Shirow ha ispirato un gran numero di lungometraggi, serie televisive e OAV. In questo libro ritroviamo gli agenti della Squadra Speciale di Pubblica Sicurezza numero 9 in tutte le loro edizioni, dal primo, indimenticabile film di Mamoru Oshii fino all'ultima pellicola hollywoodiana live action diretta da Rupert Sanders, con una magnifica Scarlett Johansson nei panni del Maggiore dall'anima – o Ghost – estremamente umana, custodita da un corpo cibernetico.

Un immaginario dal gusto cyberpunk, in bilico tra la fantascienza e la realtà del nostro tempo, era digitale in cui siamo tutti sempre più connessi a un'unica, vastissima rete, ma anche periodo storico in cui i progressi della scienza medica affacciano sulle trame di Ghost in the Shell, in cui corpi di carne e ossa vengono sostituiti da altri, robotici e virtualmente immortali. Il tutto non fa che ricondurre al controverso rapporto tra corpo e spirito, in cui il primo è al contempo trappola e vettore della crescita spirituale.

Un'immersione in un immaginario ormai quasi tangibile, uno spaccato sul futuro del genere umano, un libro da non perdere.