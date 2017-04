tra il 3 e il 9 aprile 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Buon rinnovamento di titoli nella classifica di questa settimana, almeno nelle zone più alte.Per il filone delle avventure in un altro mondo con annessa reincarnazione, ecco in prima posizione, novel che sta progressivamente acquisendo popolarità. A secondo e terzo posto rispettivamente, eccodi cui ricordiamo l'annuncio di una serie animata alcune settimane fa.Nelle posizioni a seguire molti titoli erano già presenti la scorsa settimana, a cominciare da, Biblia Koshodou no Jiken Techou e Re:Zero.