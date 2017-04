tra il 10 e il 16 aprile 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.In questa tornata tutti i titoli presenti sono noti anche al pubblico occidentale per un motivo o per l'altro.Il primo posto va ain risalita dalla scorsa settimana e a precederedi cui è fresco l'inizio della serie anime così come il romanzo disulla scia del film al cinema.Dopo il buon risultato per Tensei Shitara Slime Datta Ken, troviamo la nuova uscita per Rakudai Kishi no Cavalry e poi Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousoukyouko.L'inizio della nuova stagione con i relativi nuovi anime, sembra giovare a Eromanga Sensei e soprattutto a Rokudenashi Majutsu to Akashic Records di cui tornano a farsi vedere i primi volumi.