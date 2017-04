tra il 27 marzo e il 2 aprile 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Per la seconda settimana di seguirosi conferma al primo posto. In zona alta si trova ancheche presumibilmente vi resterà ancora per un po' e poi abbiamoo più brevemente noto come Beautiful Bones.A seguire, il genere fantasy la fa da padrone con Kenja no Mago e Last Embryo che si aggiungono ai già presenti Knight's & Magic, Grimgar of Fantasy and Ash e Date A Live.