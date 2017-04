Ha trascorso gli ultimi tre anni per diventare Trunks ! Julian Louw, nato in Sudafrica, è un grande fan di Dragon Ball Z , in particolare del personaggio di Trunks.Il ragazzo è perfino finito in tv, protagonista di uno special dell'emittente Bancroft TV che ha raccontato la sua trasformazione nel personaggio di Dragon Ball , un obiettivo che l'ha visto impegnato in anni di allenamenti in palestra e dieta ferrea. Oggi Julian è un ballerino professionista e uno stuntman, ma ai tempi della scuola veniva emarginato e preso in giro dai suoi compagni: "Dragon Ball Z rappresentava il mio rifugio, il luogo in cui fuggivo. Attendevo con ansia ogni episodio per fuggire dalla mia realtà".Julian si è impegnato nella sua trasformazione dopo che qualcuno gli ha fatto notare la sua somiglianza con il personaggio inventato da Akira Toriyama : da allora ha speso oltre 5.000 dollari all'anno tra allenamenti (dalle tre alle quattro ore al giorno), diete e cosmesi (ma esclude il ricorso al bisturi) per apparire simile a Trunks. Insiste: "Non è un semplice cosplay, ma qualcosa di più profondo". Cosa ne pensate? Julian sta ancora "fuggendo" da se stesso? Ma non lo facciamo un po' tutti?