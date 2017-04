L'Associazione Culturale EVA IMPACT sarà presente al Comicon di Napoli con un panel celebrativo a cura di Distopia Evangelion per festeggiare il ventennale dei film cinematografici di Neon Genesis Evangelion affiancata da una mostra tributo di vari artisti italiani curata da Ivan Ricci.

Li ha intervistati il nostro Ironic74:



AnimeClick: Ciao ragazzi, ci eravamo lasciati sotto le insegne di Distopia Evangelion e ora vi ritrovo come Associazione Culturale Eva Impact. Potete raccontarci come è nato tutto questo?

Filippo: Ciao, Ironic, e ciao a tutti gli amici di AnimeClick. L'idea di creare un'associazione culturale, che ho fin dalla mia esperienza di Servizio Civile nel 2010, si è concretizzata il 23 dicembre 2016. Questo è un ulteriore passo in avanti rispetto all'esperienza ultradecennale di Distopia Evangelion (http://distopia-eva.org), che continuerà a esistere in parallelo e a collaborare in sinergia con EVA IMPACT. Un semplice sito non può ambire a fare ciò che invece può realizzare un’associazione culturale: abbiamo preferito separare sito e associazione per far sì che quante più realtà possibili collaborino sotto l'egida di EVA IMPACT (http://evaimpact.org).

AnimeClick: A Napoli vi presenterete con una mostra, potete dirci di cosa si tratta e darci qualche anticipazione?

Ivan: Evangelion Impact Exhibit è una mostra tributo dedicata a Neon Genesis Evangelion, che comprende 32 opere originali realizzate da 21 artisti italiani.

La mostra approda al Comicon di Napoli dopo varie tappe italiane in una versione ampliata, che è attualmente visitabile anche al MUFANT di Torino fino al 14 maggio 2017.

Le opere della mostra, insieme a molti articoli di approfondimento scritti da esperti di animazione giapponese, sono raccolte nel volume Evangelion Impact (http://kawaii-mind.blogspot.it/2017/03/evangelion-impact-tutto-sul-volume.html), edito dalla nostra associazione.

AnimeClick: Per voi cosa significa ad oggi una serie come Evangelion?

Ilaria: Ti rispondo citando una dichiarazione del regista della serie Hideaki Anno, rilasciata in occasione del lancio del Rebuild of Evangelion: "Nel corso degli ultimi 12 anni non c'è stato alcun anime più nuovo di Evangelion". Quest'opera è, assieme a poche altre, una delle pietre miliari dell'animazione nipponica. Siamo consapevoli del fatto che Evangelion abbia raccolto l'eredità di maestri come Nagai e Tomino, e a sua volta abbia ridefinito il genere mecha e il modo di concepire e realizzare gli anime.

AnimeClick: Avrete anche un incontro dal vivo, di cosa tratterà?

Filippo: Sabato 29 aprile alle ore 14.00 nella sala incontri dell'Asian Village si terrà il nostro panel "20 anni di The End of Evangelion", che riproponiamo dopo il buon riscontro ottenuto al Cartoomics di Milano. In quest'occasione parleremo non solo di The End of Evangelion ma anche del film riassuntivo Death, in quanto ricorre il ventennale anche di Death & Rebirth. Avremo l'onore di ospitare assieme a noi Italo Scanniello di Anime & Manga [ITA].

AnimeClick: Chiamate a raccolta tutti i fan per venire a vedere la mostra e a conoscervi a Napoli Comicon!

Ilaria, Ivan e Filippo: Vi invitiamo a partecipare al nostro incontro al Comicon, dove potremo discutere insieme della nostra serie preferita, e a godervi le opere che compongono questa incredibile mostra itinerante nata grazie al contributo di talentuosi artisti (alcune di queste nella gallery più in basso); inoltre ci sarà la possibilità di conoscere l'Associazione Culturale EVA IMPACT e i suoi progetti futuri. Allora vi aspettiamo, e ricordate: "L'emozione continua!".