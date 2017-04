reclutando un numero imprecisato di animatori

Siete bravi nel disegno e avete sempre sognato di lavorare ad un anime? Lo Studio Khara potrebbe fare al caso vostro! Stiamo parlando dello studio di animazione di Hideaki Anno che sta per iniziare a lavorare sull'atteso nuovo film diLo studio sta infatti. I nuovi dipendenti dovranno essere in grado di dare la loro disponibilità entro giugno, di potersi trasferire nel quartiere di Suginami a Tokyo e, ovviamente, dovranno parlare giapponese. Quello che però potrebbe far davvero desistere molti aspiranti animatori è lo(poco più di 347 euro) davvero basso.L'impellente inizio dei lavori sul film di Evangelion è sicuramente la causa principale di questa ricerca immediata, che ha l'eco dell'urgenza.Gli aspiranti animatori sono infatti chiamati a mandare ogni cosa possa far capire di cosa sono capaci, da opere finite a schizzi, e non sarà necessaria un'esperienza precedente nel settore. Ci sarà, anzi, un rapido periodo di formazione per poi essere subito catapultati nella realizzazione vera e propria.Un'esperienza insomma che non farà diventare ricchi ma farà comparire il vostro nome tra coloro che hanno contribuito a realizzare il nuovo film di Eva e se poi siete animatori 3DCG lo stipendio può arrivare ai 180.000 yen (sui 1.561 euro).Ulteriori informazioni sono disponibili sul pagina di reclutamento Studio Khara