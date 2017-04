Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Orfano, povero, senza alcuna risorsa, ma dotato di uno straordinario talento per i videogiochi il giovane Riku Suigin (Lu Shuiyin nell'originale) è riuscito a diventare uno dei migliori giocatori on line in attività. La sua identità reale è un mistero per tutti, solo la sua compagnia di classe Riku Lin (Lu Lian in originale) conosce la verità. La ragazza gli consegna uno strano dispositivo che gli consentirà di partecipare ad un game on line, ma prima di potergli spiegare come utilizzarlo viene rapita. Cercando di aiutarla, Riku si troverà coinvolto - suo malgrado - in una incredibile avventura. Toccando involontariamente il dispositivo, precipiterà all'interno del mondo virtuale del videogame. Lì sarà coinvolto nella lotta fra i predatori, che cercano di profanare la tomba della Dea Bango, ed i custodi della tomba. Il dispositivo che gli è stato consegnato, il Monolith, permette a delle persone comuni di entrare nel gioco e diventare la linea di difesa finale del sonno eterno della Dea.