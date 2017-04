dal 10 al 16 aprile 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 16/04/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaNella classifica di questa settimana, i titoli di maggior successo continuano ad essere presenti con buoni numeri. A loro si aggiunge (nuovamente) anche il nuovo volume della terza serie diPoi c'èper il quale non si esaurisce l'effetto bonus di un allegato ticket per un evento Live, e quindi la prima uscita della nuova serie diRispondono comunque bene anche Uta no Prince-sama Maji Love Legend Star e Yuri!! on Ice.* BD/DVD accompagnato da biglietto per evento live (nel caso di Love Live! Sunshine!! si tratta di una lotteria per acquistare i biglietti dell'evento)