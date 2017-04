Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Heine Wittgenstein è un minuto professore, che sta per ricoprire un grande ed impegnativo incarico: sarà il precettore dei quattro principi reali, presso la corte del re Grannzreich. I quattro giovani e viziati principi hanno ognuno un peculiare e difficile carattere da trattare. Il piccolo prof. occhialuto sarà in grado di domarli ed istruirli a dovere? È in arrivo una commedia sulle “proporzioni educative”! Un piccolo uomo può nascondere una grande tenacia. Kai von Grannzreich, 17 anni il principe secondogenito, è un tipo silenzioso e riservato raramente appare in pubblico, è conosciuto come il principe delle occhiataccie, perché il suo sguardo tagliente. Bruno von Grannzreich, 16 anni il principe terzogenito, è un genio, la sua mente è stata molto acuta sin dalla prima infanzia. Leonhardt von Grannzreich, 15 anni il principe quartogenito, è un narciso, ritiene di essere il più bello di tutto il continente di ponente e si fa chiamare "Il Giglio Bianco di Grannzreich". È molto orgoglioso ed odia gli insegnati. Richt von Grannzreich, 14 anni è il principe quintogenito, è una maschera di dolcezza e induce gli altri a credere che abbia una personalità raggiante, ciò gli permette di intrattenere ottimi rapporti con le case regnati dei paesi esteri. La sua apparenza leggiadra ed amichevole quasi lo fa sembrare più accessibile, meno regale.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.