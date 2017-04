Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Hinako è cresciuta in orfanotrofio senza mai conoscere i suoi genitori e pensando di essere completamente sola al mondo. Un giorno, poco prima del suo ingresso alle scuole superiori, Hinako viene avvicinata da Hikaru, che dice di essere suo fratello gemello. Il ragazzo le racconta che il loro padre è a capo della potente famiglia mafiosa Onigashima, e che il motivo per cui è venuto a cercarla è che vorrebbe che lei prendesse il suo posto alla Shinshiku Academy, un istituto superiore per soli studenti maschi frequentato da tutti i peggiori delinquenti del paese. Hinako accetterà di salvare il fratello spacciandosi per lui, diventare il nuovo boss della scuola secondo il volere del terribile genitore e, perché no, intanto trovare anche l'amore?