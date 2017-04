C'è un luogo in Giappone dove soddisfare i vostri desideri è facile: se amate anime e manga, soprattutto se usciti da pochi anni, vi basterà entrare in un negozio Animate e potrete soddisfarePensate ad un accessorio con l'immagine del vostro personaggio preferito e: a partire da tutta la cartoleria (penne, matite, gomme, quaderni e cartelline) per andare all'arredamento (tazze, bicchieri, cuscini, tovagliette) ma anche abbigliamento (calzini, magliette, piccoli asciugamani), cibo e bevande (biscotti, dolciumi, ramen istantaneo o liquori) e ogni piccolo oggetto utile o inutile che possa venirvi in mente (porta documenti, ciondoli per cellulari, peluche, ecc ecc).E se non potete o non volete muovervi da casa? Non c'è problema, Animate arriva da voi! È stato aperto infatti unrivolto al mercato globale chiamato Animate International Il sito offre prodotti come Bluray, DVD, CD, libri e merchandising di ogni genere. Sono inoltre disponibili le release e le pubblicazioni "Animate limited edition" e "Animate exclusive bonus" che, come si può intuire dal nome, sono disponibili solo tramite Animate. C'è anche una pagina ufficiale di Facebook , per essere informati su tutte le ultime novità.Fondata nel 1983, la catena Animate dispone di oltre 121 negozi, sparsi in tutto il paese, ma anche a Taiwan, Hong Kong e Bangkok. Solo a Tokyo potete scegliere fra Ikebukuro, Shibuya e Akihabara.