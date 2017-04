AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!Aprile! Quello che considero il mese prima dell'estate (perché maggio è estate per me Ahahah). Questo però è anche il mese delle nuove uscite anime quindi, per la maggiore, utilizzerò amv rigurdanti queste uscite. Ah! sarà anche il mese del Comicon a Napoli a cui parteciperò con piacere e mi sembrava davvero giusto dirlo! Non vogliatemene x'D..ma torniamo noi e alla nostra top 5 di questo mese!Questo primo video ci è stato consigliato da Veon 89 che ringrazio davvero per averlo condiviso con noi! Devo dire che la prima motivazione per cui ho deciso di inserirlo nella nostra top 5 è per l'utilizzo dei vari anime nel montaggio e, in special modo, Anohana (fiumi di lacrime). I toni malinconici della melodia inoltre aiutano il fluire della storia che si riesce ad evincere nonostante l'intreccio un poco confuso ma che si può comunque apprezzare e vivere intensamente a modo proprio.Questo secondo amv è monotematico ed è uno di quelli che ho scelto per farvi conoscere qualche "nuovo titolo". L'anime utilizzato è Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records ..lo so i titoli degli anime ormai diventano sempre più complessi e impronunciabili x'D. Al momento promette bene...bella grafica, storia interessante, ambientazione fantasy, personaggi ben caratterizzati..la mia impressione? Una versione fantasy di Great Teacher Onizuka ! Alcuni sviluppi della storia sono prevedibili ma..stiamo a vedere! Tornando al video purtroppo comprende solo le scene delle puntate appena uscite della serie, ma credo sia stato fatto comunque un ottimo lavoro con il poco materiale a disposizione.Altro video monotematico e, questa volta, protagonista è uno shojo: Fukumenkei noise . Premetto che questo titolo lo aspettavo da tantissimo tempo. La storia la adoro e amo la musica (essendo una studentessa di canto lirico)..mi sento particolarmente vicina alla protagonista che ha deciso di "dedicare la sua voce" alla persona che ama. Credo che, alla fine, tutti abbiamo una voce dentro che vuole esprimersi..c'è chi la dedica a qualcuno e chi, invece, deve ancora dargli una forma e una direzione anche per se stesso magari. Anche per questo amv la "pecca" è il poco materiale a disposizione essendo uscite poche puntate. La cosa più bella invece credo siano i secondi iniziali in cui si sente proprio parlare uno dei personaggi accostato a questo montaggio delle scene con un effetto "sfumato" quasi a simulare i ricordi dei personaggi..Parliamo sempre di nuovi titoli ma, questa volta, ho inserito un "amvmix". Vi sono varie scene tratte dalle nuove serie eh...niente! Ritengo che sia da guardare senza troppe pretese ma soltanto con la curiosità di scoprire qualche nuovo anime. (Vi invito a commentare qui di seguito all'articolo con i titoli che avete deciso di seguire per un bel confronto :D)Per concludere in bellezza..come sapete la mia ultima scelta in ogni top 5 ricade sempre su un "amv baka" x'D perché è sempre bello farsi due risate con dei video nonsense. In questo caso non ho resistito e ho voluto aggiungere anche questo video passatoci da Veon 89 che ringrazio alla seconda!! Credo che l'accostamento moe\metal sia troppo spassoso..cioè loro tutte moe e coccolose accostate a questo tipo di musica?? Ahahahah. Il montaggio inoltre è stato fatto davvero bene in tutta la sua semplicità.Anche questo mese è andato lasciando dietro di sé una nuova top 5! Come sempre ringrazio tutti gli affezionati che seguono questa rubrica, chi vorrà cominciare a seguirla e tutto lo staff di Animeclick per la possibilità.Che altro posso dire...il 29 aprile per chi ci sarà...vi aspetto a Napoli in fiera!!! Altrimenti come sempre vi aspetto su Tomodachi!! Bacioni a tutti! Vostra Mitsuki!