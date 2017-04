termineranno il prossimo 24 Aprile 2017

Le nuove puntate doppiate disu. erano quindi 34 le nuove puntate acquistate da Mediaset, puntate mandate in onda a partire dall' 8 marzo 2017 in Prima TV . Questa mattina però c'è stata la sorpresa.Nel consueto post di Naruto Shippuden, che anticipa l’episodio giornaliero in onda alle 20.40, la pagina ufficiale ha commentato il suo stesso post, rilasciando le seguenti dichiarazioni ..“Con l’episodio di Lunedì 24 Aprile terminiamo i 34 nuovi episodi di Naruto Shippuden che avevamo a disposizione per quest’anno. Nel corso del 2018 Naruto tornerà con nuovi episodi in prima tv. Da Settembre 2017, inoltre, arriveranno i nuovi episodi in prima visione di One Piece ."Ricordiamo che la serie di One Piece è ferma in Italia al 563 (saga dell'Isola degli uomini pesce) trasmesso nel 2014.Italia 2 conferma pure il ritorno di Dragon Ball Super , come già ci aveva detto la doppiatrice Emanuela Pacotto al nostro incontro a Cartoomics di un mese fa ( QUI il video).noicheamiamoonepiece.altervista.org