L'Arco di Loum coprirà per intero gli eventi della battaglia di Loum, episodio decisivo nello scontro fra il neonato Principato di Zeon e l'armata spaziale della Federazione Terrestre. Lo scontro raggiunge il suo apice dopo che le forze del Principato portano a termine l'infausta "Operazione British" con la quale una delle colonie di Side2 (i grandi agglomerati in cui si concentrano le gigantesche colonie orbitali) viene fatta precipitare sulla Terra.



Per errori di calcolo la colonia cade sui territori australiani distruggendo intere città e uccidendo milioni di persone. Questo e altri terribili eventi che caratterizzano la prima settimana della Guerra di Un Anno, causano la morte di un terzo della popolazione umana. Durante gli eventi di Loum, Char Aznable dimostra tutte le sue superiori abilità di pilota, meritando l'appellativo di "Cometa Rossa" attribuitogli da avversari e camerati. Un titolo che l'accompagnerà per tutta la sua vita.

Sayla , la giovane sorella di Char Aznable, il comandante Ramba Ral e la sua amata Hamon , e d anche Amuro e Fraw Bow (che vivono nella tranquilla colonia di Side 7 , prima che gli spettri del conflitto li raggiungano ).