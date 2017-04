una vasta selezione di volumi gentilmente offerti dagli editori manga

Trama: Justice Akatsuka, Alias Seiji, ha un tatuaggio sul palmo della mano... ma non è un tatuaggio qualsiasi: si tratta in realtà di un'arma speciale in grado di deformare le dimensioni spazio -temporali che, tramite la creazione del "vuoto", è in grado di provocare danni devastanti intorno a sé. Seigi si ritroverà così coinvolto in cospirazioni e segreti di stato, alla ricerca dei misteriosi poteri dei "tatuaggi incantati"!

Trama: Ci fu un tempo in cui gli abitanti di quel "pianeta" credevano fermamente nell'esistenza di Dio. Gli uomini alenavano alla parola di Dio, lodavano gli angeli e temevano il Diavolo. Awyn, il giardiniere di una villa situata in un piccolo villaggio, un giorno si imbatté in una donna di nome Vyrde. Lei sostenne di essere il Diavolo e gli propose di stringere un patto... Tra azione e commedia, fantasy e sci-fi, e tanto fan-service, arriva un nuovo appassionante shonen da Mitsu Izumi, il disegnatore della serie di successo Ano Hana.

Trama: Kokonotsu, figlio di un venditore di dagashi (snack preconfezionati nipponici), un giorno incontra una bella ragazza misteriosa. Umaibo, Butaman, ramune... Mentre lei parla con entusiasmo di tutti questi dagashi, ha inizio la strana e sfiziosa estate di un villaggio di campagna.

Trama: La storia del piccolo Ren, un ragazzino orfano la cui vita viene cambia nel momento in cui la geniale quanto bizzarra Haruko decide di adottarlo. Il vero stravolgimento però arriva con il “fratellone” Haru, che con sudore e fatica insegna tante cose al piccolo selvaggio, anche e soprattutto la gentilezza e il calore che una famiglia può dare. Prima di separarsi i due si scambiano una promessa e anche se il destino intralcia i loro piani, riescono a iniziare la loro fraterna convivenza. Ma in realtà, per Ren, Haru rappresenta molto di più di un fratello maggiore e lo stesso Haru sembra trovare con lui una sua dimensione.

Trama: Nel pieno dell’Era Meiji Seiji Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: la corsa all’oro. È questa a portarlo in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Come vi abbiamo già comunicato, anche quest'anno AnimeClick.it avrà uno stand al, ed anche quest'anno - tra le altre cose - non mancheranno giochi a premi a cui potrete partecipare tutti (gratis ovviamente).Tra i premi in palio, oltre ai nostri immancabili gadgets, vi saràdurante quest'anno. A questi, si aggiungono alcune recenti novità messe in palio per l'occasione.In questa notizia vi proponiamo un elenco di numeri uno gentilmente offerti da; per un totale di 20 volumi.Cogliamo inoltre l'occasione per segnalare le novità in anteprima al Comicon dell'editore: SUPER LOVERS vol. 1, IL TOCCO DI MIDA, PUNTO DI ROTTURA (TIPPING POINT), CYANIDE AND HAPPINESS 1.vol1 (5 copie)divol1 (5 copie)divol1 (5 copie)divol1 (2 copie)divol1 (3 copie)diVenite a trovarci e buona fortuna!