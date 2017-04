battendo il record mondiale

Oggi torniamo a parlare della nostra pattinatrice preferita. Per chi non la conoscesse fatevi un veloce (e molto divertente, ve lo promettiamo) riassunto in questa ultima news dove scoprirete quanto sia appassionata di anime e manga oltre che incredibilmente talentuosa.Evgenia si è laureata nuovamente campionessa del mondo, confermando che la sua simpatia non è seconda alla sua immensa bravura. Guardiamola in quest’ultima esibizione in cosplay di Sailor Moon proprio al, l’ultimo appuntamento internazionale del pattinaggio di figura per questa stagione, dove Evgenia (già due volte campionessa mondiale) ha stabilito l’incredibile punteggio didi 154.40 punti con il quale aveva vinto agli ultimi Mondiali.Ma non solo Sailor Moon. Il Team Japan si è esibito in un’esibizione di PPAP e la produzione di Yuri!! On Ice non si è fatto assolutamente fatto sfuggire questo evento portando cartonati dei personaggi ed illustrazioni specialiOvviamente Evgenia non poteva perdere l'occasione per fare anche lei foto a tema Yuri!!E dulcis in fundo...La quale non fa proprio parte di questa catena di eventi, ma non potevamo farcela scappare.