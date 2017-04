la riedizione delle scene più famose del manga nelle prossime tre uscite del magazine;

lo speciale "History of XYZ" che ne ripercorrerà i 17 anni;

tributi di altri colleghi mangaka raccolti nella compilation di illustrazioni "Watashi no Angel Heart" (Il mio Angel Heart).

Dopo la conclusione di City Hunter, Angel Heart si apre con la morte di Kaori avvenuta per un incidente stradale. Il suo cuore viene trafugato e trapiantato in una ragazza, una killer professionista di nome Glass Heart, la quale aveva cercato di suicidarsi inorridita e stanca della sua vita da killer.

Una volta avvenuto il suo risveglio, guidata da sogni premonitori e da Kaori, si ritroverà a Tokyo ad incontrare Ryo Saeba, più maturo, sulla quarantina e un pochino meno allupato di come Hojo ci aveva abituati in City Hunter, ma sempre a caccia di Mokkori.

Nel manga si ritrovano vecchie conoscenze che hanno reso celebre City Hunter: la bellissima ispettrice di polizia di Tokyo Saeko Nogami e l'eterno rivale sweeper/mercenario "Umibozu" Falcon; manca però la sua spalla Miki.

Con lo snodarsi della trama, Ho­jo­ suggerisce che gli avvenimenti di Angel Heart si svolgano in un universo parallelo rispetto a quello del succitato prequel: nei numerosi flashback si scopre infatti che le modalità con cui Ryo e Kaori si sono conosciuti sono molto differenti ed inoltre cambiano i rapporti che legavano i personaggi in City Hunter.

Protagonista della storia è Yuki, un timido liceale con uno strano potere: quando tocca una persona, ne percepisce sentimenti e ricordi. La sua vita verrà stravolta dall'incontro con Zess, affascinante ed enigmatico ragazzo con qualcosa di familiare… Yuki ha l’impressione di conoscerlo da sempre, ma come è possibile, se lo ha appena incontrato? O forse non è così?

Si concludono due serie manga edite qui in Italia daIl magazine Monthly Comic Zenon, nella sua edizione di giugno (già sugli scaffali), annuncia che Tsukasa Hojo pubblicherà il capitolo conclusivo del suo manga , nella prossima uscita del 25 maggio. L’annuncio, dato con l’immagine qui sotto, reca i messaggi "Angel Heart, conclusione" e "Grazie, City Hunter".Lo stesso magazine annuncia il lancio di un progetto per celebrare in grande la conclusione dell’opera, che per ora viene svelato solo in parte con: Tsukasa Hojo ha iniziato Angel Heart nel 2001 su Comic Bunch di Shinchosha ; il mensile è stato chiuso nel 2010 e la serie è ripresa su Monthly Comic Zenon della Tokuma Shoten con il titolo di Angel Heart 2nd Season , il 15° volume è stato pubblicato lo scorso 20 febbraio. Il manga ha ispirato: una serie anime nel 2005; un drama live-action nel 2015.Ma il tutto trae origine dal celebre manga City Hunter , che nel 2015 ha festeggiato il suo 30° anniversario; dopo molteplici adattamenti ne arriverà uno nuovo in lungometraggio cinematografico , atteso per il dicembre 2018, con produzione cinese.Invece il magazine Monthly Asuka, sempre nella sua edizione di giugno, annuncia che tra le sue pagine Hotaru Odagiri ha pubblicato il capitolo conclusivo del suo manga . L’opera si attesterà sui 13 volumi, l’ultimo dei quali sarà in vendita dal 24 maggio. L’autrice comincerà una nuova serie già dalla prossima estate.Il manga del 2005 è edito in patria da Kadokawa . Il titolo era stato fermo a lungo per via di una pausa dovuta alle condizioni di salute dell’autrice, l’undicesimo volume era uscito a ottobre 2012, e pensate il 12° era uscito solamente il 26 agosto 2016, dopo la ripresa della serializzazione. L’ opera è stata trasposta in una serie anime in 24 episodi nel 2010.Anime News Network 1