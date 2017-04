Trama: Haruko è il figlio del capo monaco del tempio di Hibiragi. Kano, la figlia del produttore di tatami che vive accanto al tempio inizia a praticare il tiro con l'arco giapponese dopo che l'immagine di Haruto che tira con l'arco si è impressa a fuoco nella sua mente. Dopo un tragico evento i due si separano e si ritrovano diversi anni dopo. Il manga racconta la difficile crescita di due adolescenti che cercano di avvicinarsi ma che al contempo mantengono una distanza di sicurezza l'uno dall'altra.

Trama: La storia inizia con la scarcerazione di un detenuto, che ha deciso di diventare Rakugo-ka (o Hanashi-Ka), dopo aver assistito ad uno spettacolo durante la prigionia. Tuttavia il maestro da cui lui ha in mente di andare ad imparare l'arte non accetta apprendisti. Verremo catapultati in un lungo flashback che ci narrerà tra storia, arte e poesia, le vicende umane e professionali del maestro e del suo eterno amico-rivale. Un coinvolgente tuffo nel mondo del rakugo, un genere teatrale giapponese, che consiste in un monologo comico in cui un narratore racconta una storia.







Short Work PRIZE

Yomawari Neko

Kahoru Fukaya

Kodansha