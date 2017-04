Ilè ormai alle porte e, tra le tante interessanti attività che si svolgeranno a Napoli, non possiamo non segnalare uno speciale sulle sigle tv ( 29 ore 16.30) e uno sul doppiaggio (domenica 30 alle ore 17.00). andiamo a conoscere direttamente chi si occuperà di questi due incontri: Maurizio NataloniCiao a tutti gli amici di Anime Click. Mi chiamo Maurizio Nataloni e come molti di voi, sono un appassionato di animazione giapponese degli anni 80. Ma non solo. Sono un accanito lettore di fumetti (sia manga che americani e indipendenti) e un collezionista di chogokin e merchandising a tema. Sono anche l'autore del sito "Vite da Peter Pan" ( www.vitedapeterpan.com ) che nasce principalmente per dare spazio a quelle che sono state le mie collaborazioni con le fiere dei Comics negli anni per poi dare spazio anche ad approfondimenti su sigle, artisti, eventi cercando di portare al pubblico non solo esperienze personali e dirette (ho avuto modo di incontrare molti artisti negli anni) ma anche curiosità che magari non tutti conoscono o che sono "seppellite" nei meandri del web :-)Nel 1997, prima che nascesse il Comicon, Claudio Curcio (di cui ero amico in quanto proprietario della fumetteria Infinity Shop) mi chiese di collaborare con lui alla realizzazione del catalogo MEGAZINE della Pegasus Distribuzioni in qualità di grafico pubblicitario per un anno. Successivamente a questo progetto Claudio iniziò a mettere le basi della prima edizione del Napoli Comicon che ovviamente fu un grandissimo work in progress che durò qualche edizione…E la mia collaborazione a questo progetto va distinto in due momenti diversi.Il primo è quello che inizia dalla prima edizione e prosegue per quasi 7 anni, dove la mia collaborazione era di natura "tecnica". Nelle prime edizioni che si svolgevano a Castel S. Elmo veniva regalato un albo contestualmente al biglietto di ingresso che era l'embrione di quello che oggi è il catalogo ufficiale. E io collaboravo nella realizzazione dello stesso a volte sul'impaginazione, a volte sulla parte grafica magari realizzando la colorazione digitale della copertina. Durante i giorni della fiera invece ero un "supporto" agli standisti, o magari alla porta o dove serviva. Stiamo parlando di un Comicon molto diverso da quello di oggi con numeri ed eventi lontani da quelli odierni.Il secondo momento invece è quello che possiamo datare a partire dal 2008 dove la mia collaborazione è diventata di natura diversa dato che ho iniziato a presentare conferenze a tema su temi sempre diversi di anno in anno fino ad arrivare ai giorni nostri dove, fortunatamente, i miei incontri sono diventati interessanti anche per altri organizzatori e sono stato ospite più volte a Lucca Comics, Etna Comics, Palermo Comiconvention, ComicsXAfrica, Futuro Remoto, Un Mare di Comics e altri eventi simili. Negli ultimi 5 anni, collaboro all'area CartooNA relativamente al filone delle proiezioni dato che, forse non tutti lo sanno, il Comicon ha un tema che cambia ogni anno e insieme a Peppe Colella e Gianluca Di Fratta (della casa editrice La Torre con cui ho collaborato per la stesura del volume n.6 di Manga Academica) scegliamo cosa proiettare nell'auditorium e nelle sale adibite.Quest'anno ero un pò indeciso perché avevo varie idee. Ho fatto un mini sondaggio sulla pagina facebook di Vite da Peter Pan ( https://www.facebook.com/vite dapeterpan ) e ha "vinto" lo speciale sulle Sigle Tv vol. 2 ovvero il seguito di quello che è piaciuto tanto non solo a Napoli ma anche a Lucca, Palermo e Donoratico. In questo incontro parleremo (uso il plurale perché c'è interazione con il pubblico) delle sigle dimenticate, ovvero quelle dei cartoni animati meno famosi a causa di vari fattori (poche repliche, poco appeal, concomitanza con altri più cool…). Sigle che sono comunque molto belle e amate dai fan ma che per forza di cose sono andate nel dimenticatoio insieme all'anime a cui erano legate. Ma si parlerà anche di alcune sigle giapponesi arrivate in Italia e di incongruenze tra testi e cartone animato. Insomma, un incontro emotivamente e visivamente molto divertente e che mi auguro susciti le stesse emozioni che hanno suscitato gli incorri egli anni passati (Speciale Sigle Tv, I Cavalieri Tatsunoko, La Tv che Fu).Io credo che molti cartoni animati devono la loro fortuna alle sigle e ti dirò di più, molte persone ricordano la sigla ma non il cartone stesso. Sicuramente ci sono delle sigle che hanno avuto grande successo nelle classifiche di quegli anni e sono ormai delle indiscusse pietre miliari. Se si pensa a canzoni come Ufo Robot, Jeeg, Mazinga (per citarne solo tre di quelle più famose) non si può negare che hanno quel fascino e quell'emozione che ci riporta indietro nel tempo. E paradossalmente si emoziona più chi non è appassionato che un otaku che magari è così abituato a sentirle o a vivere la sua passione che ascolta queste canzoni come se fossero (ed infatti lo sono) un genere musicale vero e proprio al pari del pop, rock, latino, ecc… Quindi sicuramente per la nostra cultura hanno un valore. Ma bisogna anche dire che lo hanno solo alcune di esse. E ti faccio un esempio che chiarisce meglio il mio concetto. Spesso faccio il dj in un locale e quando metto appunto Ufo Robot, Jeeg, Daitarn o Lupin in pista si vedono scene di follia in cui ballano con le mani alzate e cantano a squarciagola. Ma se vai oltre quelle note o già inizi superare i 5/6 brani, vedi che le cose cambiano. Quindi sigle si, ma solo i "must" e solo a "piccole dosi".E questo è un peccato perché a mio avviso ce ne sono di meravigliose ma il grande pubblico vede ancora le sigle (come gli anime e i fumetti) un prodotto per "bambini", nonostante negli anni si stia iniziando a sdoganare il mercato grazie ai prodotti da edicola.Eh, questa è una bella domanda.Ti dico onestamente che io preferisco gli anime tradotti nonostante ne abbia visti molti subbati (ma solo perché non ci sono le versioni italiane).A meno che non si conosca il giapponese, onestamente vedo modo difficile riuscire a collegare il testo con le variazioni del tono di voce e quant'altro e godere appieno di quell'anime. Il "mixing" se così vogliamo chiamarlo, lo facciamo noi nella nostra testa. Ma siamo onesti, non è molto più godibile guardarsi un cartone animato e riuscire a capirlo nella nostra lingua così da prestare molta più attenzione anche alle immagini che, leggendo i sub, inevitabilmente si perdono? Io non sono per l'estremismo dei puristi. Io sono per le cose fatte bene e che mi diano un prodotto (tradotto) fedele all'originale.Poi sono gusti.Sulla qualità del doppiaggio potrei dirti che ci sono lavori fatti benissimo e altri che lasciano a desiderare (credo che "Viaggio ad Agharta" sia una delle cose più brutte che abbia mai avuto modo di vedere, al punto che ho skippato sulla versione giappo con sottotitoli). E' difficile dare un parere oggettivo perché, lo sappiamo, i fan sono esigenti e per uno che fai contento c'è sempre uno scontento (ricordi quando DVisual ridoppiò Goldrake che putiferio relativamente alla scelta di alcune voci?).Sul discorso dello streaming anche qui ci sarebbe da dividersi. Io grazie a VVVVID ho avuto modo di vedere anime che mai forse avrei acquistato o visto. Poi quello che ho amato l'ho acquistato per un fattore collezionistico. Ma sicuramente un pubblico giovane che non ha grandi disponibilità economiche (e che forse è il maggior fruitore) è quello che fa da ago sulla bilancia e che inevitabilmente spinge verso lo streaming.Il punto è capire su che target di riferimento ci vuole orientare quando si decide di affrontare l'argomento.Quest'anno sarò presente al Napoli Comicon con due appuntamenti in sala Italia (al primo piano dell'auditorium):Sabato 29 alle ore 16.30 con lo SPECIALE SIGLE TV VOL.2Domenica 30 alle ore 17.00 con DOPPIO DUETTO insieme a Fabrizio Mazzotta e Nunziante Valoroso e qualche ospite a sorpresa.Poi c'è Lucca Comics 2017 e altri eventi ma magari ne riparliamo dopo il Comicon