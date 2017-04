dal 17 al 23 aprile 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 23/04/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaClassifica settimanale in cui ricorrono alcuni dei titoli più acquistati del periodo conche di impone di molte lunghezze sue suTra le nuove uscite dell'ultimo periodo/stagione ad ottenere un migliore riscontro sono ACCA e Miss Kobayashi's Dragon Maid. Interessanti anche i dati per Little Witch Academia e Monster Strike.Rispondono comunque bene anche Uta no Prince-sama Maji Love Legend Star e Yuri!! on Ice.