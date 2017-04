con Ironic74, Zeldadis e Hachi194

stasera alle ore 21:00

Hai sempre voluto andare in Giappone ma viaggiare da solo ti spaventa? Ti sei deciso a partire ma non sai con chi farlo? Hai dubbi o curiosità sul paese del Sol Levante? Partecipa alla diretta di AnimeClick.it e chiedici quello che vuoi per chiarirti tutti i dubbi su questa magnifica esperienza!Le vacanze estive si avvicinano, quale miglior periodo per approfittarne e partire per il paese del Sol Levante? Segui la diretta YouTubeche ti racconteranno tutti i vantaggi del venire in Giappone con noi : niente complicazioni organizzative, tanto tempo risparmiato, nessun obbligo di vedere quello che non ti interessa e soprattutto un'esperienza da vivere insieme a tante persone con la tua stessa passione!Appuntamento qui sotto, se vorrai poi potrai farci tutte le domande che vorrai semplicemente aprendo la pagina YouTube ed accedendo alla comoda chat. Ti aspettiamo, non mancare!