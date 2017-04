Continuano sotto l’etichetta Goen le tragiche avventure di Akira Sengoku precipitato con l’aereo su un’isola sulla via del ritorno da una gita scolastica. Ma l’isola non è un luogo assolutamente tranquillo, non solo è fuori da tutte le mappe conosciute, ma è anche popolata da terribili creature che dovrebbero essere estinte. Ma anche qui il vero pericolo è l’essere umano stesso per la sua infinita crudeltà. Dopo Suicide Island vediamo come il tema della sopravvivenza su un’isola deserta possa essere affrontato anche in maniera più d’azione ma non per questo meno avvincente.

Yoshinobu Yamada Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 5.95