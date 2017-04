Durante la prima giornata del Comicon 2017 abbiamo incontrato Carlo Cavazzoni di Dynit per un'intervista.Toccati vari temi importanti come il presente dell'animazione giapponese dopo Your Name, i titoli live action da portare in Italia, i titoli cinematografici che arriveranno in autunno (tra cui l'atteso A Silent Voice) e l'interesse per i titoli classici in Blu-ray con prossime sorprese a partire dal 2018.



Ciao Carlo, quest'anno è stato davvero importante per Dynit e per l'animazione giapponese in toto, voi avete ottenuto davvero un gran risultato con Your Name. Forse è venuto il momento che l'animazione giapponese venga un po' rivalutata ed esca dall'ottica dell'evento cinematografico di tre giorni?



Senz'altro Your Name è stato un successo clamoroso, Dynit ha acquistato i diritti in tempi non sospetti prima dell'uscita, e di questo ne andiamo fieri. È stato sicuramente una sorta di spartiacque che ha decretato un momento in cui l'industria dell'animazione giapponese in Giappone si è improvvisamente "accorta" del business dell'anime, che va oltre la cosiddetta nicchia di appassionati. Io credo che questo film abbia dato un segnale forte e che molte aziende stiano investendo con budget più importanti proprio per "cavalcarne l'onda", Curiosamente, il problema è che in questo momento mancano le risorse, in quanto le aziende di animazione sono in crisi, se di crisi si può davvero parlare, perché mancano disegnatori e animatori. Parlando con Comix Wave al Cartoons on the Bay di Torino, ci dicevano che loro hanno da sempre investito nei nuovi animatori e nelle risorse umane perché ritenevano importante investire nell'educazione a questa arte. Il problema è che le nuove generazioni di giapponesi non sono molto interessate a questo lavoro, spesso sottopagato, e non riconosciuto a sufficienza, in quanto spesso sei solo un nome nei titoli di coda dei film.



Per quanto riguarda i live, a Torino abbiamo visto Shin Godzilla, un'opera che siamo davvero contenti di poter vedere in Italia. Abbiamo notato un rinnovato interesse sui live action giapponesi, che in Occidente spesso non hanno riscontrato interesse, e in effetti abbiamo visto spesso opere mediocri come il live dell'Attacco dei Giganti, nonostante avesse dalla sua il brand. Come vedi questo mercato? Dynit potrebbe essere interessata a qualche titolo in particolare, oltre a Shin Godzilla e altri titoli presenti su VVVVID come Death Note?



Godzilla è un caso particolare, in quanto avevamo la presenza di Hideaki Anno da una parte e di Godzilla dall'altra, un brand conosciuto in tutto in mondo. Il film è andato oltre le nostre più rosee aspettative, presentando tra l'altro alcuni aspetti poco giapponesi, presentando un taglio decisamente autoriale, se così si può definire. Ovviamente i live action ci interessano, ma bisogna fare molta attenzione perché, se è vero che in Occidente l'interesse c'è, è vero anche che il flop è sempre dietro l'angolo, sempre in relazione ai gusti del pubblico occidentale, che spesso snobba la recitazione degli attori giapponesi.



Ti faccio tre nomi di live action: Full Metal Alchemist, Jojo e Tokyo Ghoul, puoi dirci se c'è interesse a riguardo?



Sono tutti e tre film tratti da serie molto popolari, che avrebbero di sicuro seguito anche in Italia. Tuttavia, il trailer di FMA mi ha lasciato un po' titubante per il contrasto tra attori giapponesi e setting occidentale, cosa che secondo me cozza moltissimo, almeno dal punto di vista visivo. È comunque una produzione importante a cui siamo stati interessati, al passato perché, ahimé, credo che il titolo debba essere considerato già venduto, purtroppo non a Dynit. Tokyo Ghoul ci interessa, potrebbe avere già un senso maggiore per la sua ambientazione completamente giapponese, Per quanto riguarda Jojo, come FMA, le prime immagini del trailer mi hanno lasciato un po' freddo per il contrasto tra attori asiatici e ambientazione... comunque, mai dire mai.



L'esperimento Anime al Cinema è andato alla grande, con una serie di titoli decisamente indovinati. È prevista una nuova tornata di anime?



Sì, come sapete abbiamo già annunciato altri due film, In this Corner of the World e A Silent Voice, film recenti usciti più o meno nello stesso periodo di Your Name, da un lato un po' oscurati dallo stesso, dall'altro ne hanno tratto un maggior vantaggio in quanto sono dotati di un respiro più ampio, trattando tematiche molto delicate come il bullismo e la guerra, vista con gli occhi dei comuni cittadini. Sicuramente usciranno al cinema quest'autunno, stiamo definendo le date ma sicuramente entro l'anno. Credo di poter avere in serbo qualche altra sorpresa che potrei svelare già domani.



Per quanto riguarda la collaborazione con Netflix, molti ci chiedono se siete interessati alle loro produzioni, come Little Witch Academia, che sta arrivando, o altre come Ajin, diffuse in latecast.



La risposta è: sì e no. "Sì" perché noi siamo interessati, "no" perché loro non sono disposti a venderlo. Suppongo che Netflix abbia una politica molto aggressiva per quanto riguarda i propri contenuti, e che quindi siano restii a vendere i propri prodotti originali a terzi, perché questo potrebbe in qualche modo, svilire la loro identità: un domani, questi prodotti potrebbero essere pubblicati direttamente da Netflix in home video. Ribadisco ovviamente che tutte queste sono unicamente mie supposizioni, senza alcun fondamento concreto.



Ultima domanda sul mercato home video: di recente si è visto un grande interesse sulle edizioni blu-ray. Proprio l'altro giorno avete pubblicato i BD di Death Note, e anche la concorrenza sta pubblicando BD, tra cui serie classiche. In futuro ci sarà spazio per vedere serie del passato in Blu-ray pubblicate da voi?



Faccio una premessa: il mercato home video, ahimé, è fortemente in calo da molti anni, in tutto il mondo e ormai anche in Giappone, dove sta conoscendo un lento ma a mio avviso inesorabile calo. Detto questo, in Italia, merito forse della sua tradizione per quanto riguarda l'attaccamento storico al formato fisico, il mercato degli anime è tutto sommato stabile, il che non vuol dire di certo florido, ma uno stabile tendente al decrescente. Questa sostanziale stabilità, è dovuta principalmente alla grandissima fanbase presente in Italia, e a questo proposito ringrazio voi, il pubblico di Dynit, il cui sostegno ci permette di reinvestire nell'acquisizione di nuovi titoli. Rispondendo alla tua domanda, ci saranno altre serie in Blu-ray, tra cui delle serie storiche, di cui non posso ancora fare i nomi, intorno all'inizio del 2018. La scelta delle serie storiche ricade sempre sulla disponibilità di materiali, ad esempio a me sarebbe piaciuto portare in BD Daitarn 3, ma non esistono materiali HD neanche in Giappone. Un eventuale upscale sarebbe comunque valutabile, ma ovviamente non possiamo uscire con un BD se questo non è uscito in Giappone, e non sembra ci siano piani in merito.



Ti ringraziamo e aspettiamo a questo punto domani per conoscere in conferenza le ulteriori novità!



Ciao a tutti!