My Little Monster, il vicino ribelle s'innamora, Teen Bride: what's drama new

"Non vedo Yoshida-san dal primo giorno di scuola, da quando fu coinvolto in una rissa. Da allora non è più venuto." Questa è l'unica considerazione fatta da Shizuku Mizutani, una ragazza col cuore di ghiaccio, senza amici, che pensa unicamente ai suoi risultati scolastici. Yoshida è considerato un ragazzo problematico, dal comportamento imprevedibile.

Qualcosa però sta per cambiare nella vita di Shizuku, perché i due ragazzi si chiedono l'uno di fianco all'altra a scuola, e dopo un certo fatto, Yoshida s'innamora di Mizutani e le confida i suoi sentimenti.

Tsugumi Kawana lavora per una compagnia di interior design. Va ad un'uscita per bere con lo studio di architetti di un cliente e lì incontra il suo primo amore, Ayukawa. Lo trova ancora più bello di come se lo ricordava finché lui non se ne deve andare e Tsugumi si accorge che qualcosa è cambiato: ora si trova su una sedia a rotelle.

La storia segue la vita di Oriyama Karin, una liceale ricca e viziata. La principessina, al compimento dei suoi 16 anni, viene spinta dai genitori a sposare il bel diciottenne capitano della squadra di calcio del liceo nonché idolo delle ragazze, per via di una promessa fatta con i genitori di lui. Karin all'inizio è riottosa ma poi cede al fascino del giovane e accetta, pensando che per loro sarà tutto facile visto che sono ricchi... Ma, sorpresa, il nido che i loro genitori hanno preparato è la catapecchia da cui sono partiti per fare fortuna, e come se non bastasse vivere nel tugurio, il matrimonio deve restare un segreto..

Shingo Aino, ex professore associato di etologia, è ora direttore di un'agenzia matrimoniale; al suo fianco troviamo Sorella Elizabeth. La quota d'ingresso richiesta è pari a due milioni di Yen, ma d'altro canto l'agenzia gode di una percentuale di successo del 100% nel saper accoppiare i clienti al meglio in base alle specifiche richieste di ciascuno. Il segreto sta proprio nella fase di consulenza di Aino, che trae spunto dalle sue conoscenze di zoologia.

Quando Rei Okumori era al terzo anno delle scuole medie, ha ucciso il padre per proteggere la madre, che veniva abusata dal coniuge; madre e figlio hanno seppellito il corpo insieme in cortile, custodito il segreto senza confidarlo mai a nessuno, e segnalato la scomparsa improvvisa dell'uomo. Otto anni dopo, Rei è uno studente di legge che sogna di diventare un avvocato; all'università incontra Sawa Tachibana, che vuole diventare un pubblico ministero. I due si innamorano e vogliono sposarsi, ma Rei inizia a ricevere messaggi da qualcuno che conosce il suo segreto.

Agli occhi della moglie Sayaka, Tsukasa Kobayashi è il marito ideale: di bell'aspetto, con un'impressionante formazione scolastica alle spalle e un ottimo stipendio. Eppure lui le nasconde un segreto: è totalmente incapace di sbrigare le proprie mansioni lavorative, crea sovente notevoli disguidi ai colleghi, al punto che si convince di non essere proprio più in grado di lavorare lì. Ma poi Tsukasa apprende che la moglie è incinta, pertanto lasciare il lavoro è del tutto fuori discussione.

12 persone si trovavano a bordo, tra cui appunto Yuri Chinen (23 anni), Taishi Nakagawa (18 anni), e Nana Komatsu (21 anni) con leggerissime ferite, e due donne dello staff con fratture alle costole.

Ricordiamo che il film diretto da Takahiro Miki uscirà nel 2018.

Erina Mano è Yurika Fukahori: la misteriosa donna di cui Sentaro s'innamora a prima vista;

Dean Fujioka è Junichi Katsuragi, cui Sentarō guarda come ad un vero fratello. Fujioka, che ricordiamo essere autore della fortunata sigla History Maker dell'anime Yuri!!! On Ice, ha iniziato a prendere lezioni di tromba dallo scorso agosto per prepararsi al ruolo.

Baijaku Nakamura è Tsutomu Mukae: padre di Ritsuko e proprietario della Mukae Records

La catena di negozi ○×Food Company offre l'opportunità di comprare un robot attraverso un sistema di punti. Ognuno di questi robot, alto solo 25 centimetri, ha l'incarico di aiutare il proprietario a scegliere e preparare pasti sani e adatti al proprio stile di vita. La storia segue tre di questi piccoli robot (Mujaki, Ottori e Yancha) e i loro padroni: una office lady, un salaryman e un uomo di mezza età reduce da un divorzio.

Kasane - horror psicologico, soprannaturale - film (2017)

Le persone belle sono amate e rispettate da tutti. Possono ottenere tutto quello che desiderano schioccando semplicemente le dita... anche se tanta bellezza non è che mera illusione. Prima di morire, la madre dona a Kasane uno speciale rossetto dicendole che nei momenti più difficili della vita, avrebbe dovuto metterlo e baciare quello che realmente desiderava. Che questa sia una magnifica benedizione? Oppure una atroce maledizione?

Ueno offre nuove tecniche di appuntamento agli uomini e alle donne che frequentano il suo hotel.

Attraverso un account Twitter gestito dal dipendente del love hotel Gotanda Kingdom che si fa chiamare "Ueno", i clienti vengono istruiti sulla "via dell'amore". Ueno appare così di fronte a uomini che riscontrano problemi nel sesso o con l'amore, e fornisce loro indicazioni su come convincere le donne a venire in hotel.

Un'equipe di giovani medici di un ospedale universitario si trova a doversi misurare con le prime difficoltà del lavoro che hanno scelto e con tanti insuccessi legati all'inesperienza. Dieci anni dopo, ognuno ha preso strade separate sia a livello professionale che personale e privato. Aizawa si è dedicato alla chirurgia, Megumi sta ancora faticando come leader dei medici di volo mentre Mihoko è diventata ginecologa; Haruka è un'infermiera di volo estremamente competente, Fujikawa si è specializzato in ortopedia.

Uno spaccato alternativo dell'aria che si respira all'interno di un ospedale.

La gravidanza non è una malattia, e per questa non si applica l'assicurazione sanitaria. Il ginecologo non si occupa di trattare lesioni o malattie, quindi il ginecologo non è solitamente necessario durante la nascita di un bambino. Tuttavia ostetrici e ginecologi sono indispensabili, perché durante una gravidanza qualcosa potrebbe sempre andare storto... Un misterioso pianista di notte dal repertorio jazz, noto come 'Baby', è il ginecologo Kounotori Sakura, pronto ad affrontare le numerose sfide e problemi che si presentano ogniqualvolta una nuova vita viene alla luce.

Nella seconda stagione osserviamo la crescita e i conflitti interiori del dott. Kounotori.

In pillole:

E' stato aggiunto Ryusei Yokohama al cast del film Honey, nel ruolo di Ayumu Misaki, come nella foto che vediamo qui sotto:

Lui, il vostro vicino di banco, è un po' strano, e non ha la fama di essere un gran bravo ragazzo. Ma se poi un giorno venisse a dirvi di essersi preso una gran bella cotta per voi?Gli attori Masaki "Kuragehime" Suda Tao "Orange" Tsuchiya interpreteranno i protagonisti della storia tratta dal manga di Robico, già divenuto un celebre anime:Diverrà un film anche il manga joseidi Rie Aruga, edito dasulla rivista Kiss; i protagonisti saranno interpretati da Takanori Iwata (Exile) e Hana Sugisaki (Blade of the Immortal):Dopo Love Begins, un altro manga di Kanan Minami diverrà un film: si tratta di, meglio conosciuto in Italia col titoloI protagonisti saranno interpretati da Kento Nakajima (23), Yuri Chinen (23) e Yuna Taira (18, ReLife), tutti e tre nella gallery:Una suora e un etologo possono far incontrare i cuori? E' quanto professa il manga di Jun Yagi, la cui versione drama sarà interpretata da Rin Takanashi Sota Fukushi (As the Gods Will) e Haruna Kawaguchi (Ouran Host Club) interpreteranno i protagonisti di questa storia d'amore e di segreti: Ryo Nishikido (Ryuusei no Kizuna) e Mayu Matsuoka (Chihayafuru) interpreteranno i protagonisti:Sono stati poi rivelati altri nomi del cast:Il 19 giugno vedranno la luce in live action anche i "robottini" di, dal manga di Hisae Iwaoka. Hikaru Yaotome degli Hey!Say!Jump interpreteranno i tre protagonisti androidi, l'uno gentile, l'altro birichino, ed un terzo più tranquillo.I tre attori e idol canteranno inoltre la theme song.Qui vi lasciamo al primo trailer della serie.Verrà tratto un film anche dal manga horror psicologico Kasane di Daruma Matsuura, nominato al prestigioso Manga Taisho.Arriverà una seconda serie perin partenza a ottobre, sempre con Kanata Hongo per protagonista.Dopo ben otto anni, torna l'equipe di medici interpretati da Tomohisa Yamashita (Ashita no Joe), Erika Toda (Death Note), Yui Aragaki , con una terza serie in partenza in estate:Seconda stagione in arrivo anche per l'ostetrico dottor Sakura Konotori, nonché pianista jazz notturno, interpretato da Go Ayano