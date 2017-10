---------------------



una serie di episodi d'apertura che garantiscono soddisfazioni sul lato visivo. Le première sono dopotutto il "biglietto da visita" per le serie TV, e non di rado sfoggiano l'operato di animatori (e registi) d'eccezione, talvolta reclutati unicamente per occasioni importanti come questa.

Ma è ora di lasciar parlare le immagini. Ecco le 10 scene più apprezzate della scorsa settimana:



Quale modo migliore per iniziare a conoscere i veterani e/o nuovi talenti del mondo dell'animazione se non vedendoli all'opera in alcuni dei più spettacolari episodi dell'anno? Sakugabooru è una imageboard in cui vengonoin senso stretto (generalmente indicata come 作画, sakuga), racchiusi in cut memorabili di anime del passato e del presente. Concentrandoci su quest'ultimo, abbiamo pensato di proporvi, di settimana in settimana,, in modo da conoscere meglio anche l'andamento qualitativo, dal lato tecnico, dei titoli stagionali.

10) Osomatsu-San (ep. 26) | Studio Pierrot

Key Animator: GEN ASANO (presunto)



09) Black Clover (ep. 1) | Studio Pierrot

Key Animator: TAKAYA SUNAGAWA + ?



07) Dragon Ball Super (ep.109) | Toei Animation

Key Animator: ATSUSHI NIKAIDO + SHUICHIRO MANABE (presunti)



06) Dragon Ball Super (ep. 110) | Toei Animation

Key Animator: YUYA TAKAHASHI



05) Dragon Ball Super (ep. 110) | Toei Animation

Key Animator: YUYA TAKAHASHI + NAOKI TATE + NAOTOSHI SHIDA



04) Juni Taisen (ep. 1) | Graphinica

Key Animator: RYO ARAKI (presunto)



03) Dragon Ball Super (ep. 110) | Toei Animation

Key Animator: NAOKI TATE



02) Juni Taisen (ep. 1) | Graphinica

Key Animator: RYO ARAKI (presunto)

