dal 19 al 25 giugno 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 25/06/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaDopo un periodo di acque più calme la classifica è ora quasi del tutto rinnovata. In cima ci sono nuova mente degli aspiranti idol, ora tocca a quelli dinell'uscita della seconda stagione. Seguonocon la prima uscita della seconda stagione ma stavolta l'accoglienza del pubblico non è all'altezza dell'hype generato dalla serie e il risultato è molto distante dalla prima uscita in home-video dell'anime. Completa il podio il recente film dedicato al filone diTra i migliori risultati della settimana ritroviamo Sound! Euphonium, Gundam Iron-Blooded Orphans, e come novità, ACCA 13 che esce in formato BOX.