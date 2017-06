Umani e yokai, scienza e magia... tutti coesistono in un pacifico continente libero da ogni ordine o regola, noto come "Shangri-La". L'equilibrio viene spezzato quando la Minus Wave scatena tutti gli yokai. L'evento è noto come la "Calamità". I Tre Aspetti continuano il loro viaggio a occidente per impedire gli esperimetni di Gyumaoh, la fonte di ogni male nel continente, e hanno quasi raggiunto l'India. Ma più si avvicinano, più evidente divente l'influenza della Calamità e più ardue le loro battaglie. Davanti a loro c'è anche il karma tragico di 500 anni fa...

C'è un ristorante speciale nel seminterrato di un palazzo in affitto all'angolo della via commerciale nella zona degli uffici. Questo locale attivo da 70 anni, la cui insegna è un gatto, si chiama "Cucina Occidentale Nekoya".

Durante la settimana è un locale come tanti, ma il sabato apre in segreto solo per una clientela molto particolare. In queste ore si aprono porte in varie zone di un mondo parallelo, che permettono a clienti di vari culture e razze di accedere al ristorante. Questo "Ristorante verso un Altro Mondo" e i suoi piatti hanno un fascino esotico per questa clientela.

Questa è la storia degli incontri unici e commoventi tra la nostra realtà e un altro mondo, tra i clienti del ristorante e il suo gestore e del cibo servito nel locale.

Kimihara Himeno, detta "Hime", vive la vita, l'amore e gli studi come qualsiasi altra studentessa. La sola differenza è che lei è un centauro. Tra i suoi compagni di classi vi sono Nozomi la draconide, Kyoko il minotauro, una rappresentante di classe angelo e Sassas-chan l'antartidea. Si uniscono alla combriccola anche Shino-chan, cugina di Hime, la sua amica Maki-chan e le quattro sorelline della rappresentate di classe.

Una commedia sullla vita quotidiana di ragazze che sono umane e allo stesso tempo non lo sono!

Ayanokouji Kiyotaka è appena entrato al liceo Koudo Ikusei di Tokyo, dove si dice il 100% degli studenti vada all'università o trovi impiego, ma finsice nella classe 1-D con tutti i ragazzi problematici della scuola. Inoltre, ogni mese la scuola premia gli studenti con 100.000 yen e in classe è permesso parlare, dormire e persino di sabotare le lezioni.

Tra tanti studenti dalla condotta permissiva, c'è uno che non è d'accordo e sceglie di isolarsi e evitare i contatti con gli altri: la bella Horikita Suzune. Suzune ha scoperto che anche se la scuola paga profumatamente gli studenti, aiuta anche quelli che non hanno denaro. Un mese dopo, Ayanokouji, Horikita e li studenti della classe D scoprono la verità dietro questo sistema scolastico...



Gli episodi di Classroom of the Elite saranno disponibili ogni mercoledì alle 18:00 (orario italiano) a partire dal 12 luglio.



Fonte consultata:

Crunchyroll

