Grandissima notizia per tutti i tantissimi disegnatori italiani che covano il grandissimo sogno di vedere il proprio fumetto pubblicato su Shonen Jump . Difatti la rivista settimanale di manga più famosa al mondo ha inaugurato il, come parte delle celebrazioni per idella rivista e per aiutare il lancio della loro nIl contest è aperto a chiunque ma i manga devono essere in(semplificato o tradizionale). Essenziale è l’utilizzo di, difatti i partecipanti dovranno inviare le loro opere tramite il sito, il qualeEcco ulteriori regole:La giuria sarà presidiata da, il celebre ed amato autore di Naruto Il vincitore del Grand Prize vincerà 1.000.000 di yen (circa 7.900 euro) e la serializzazione su Jump (versione cartacea o digitale). Il secondo vincerà 300.000 yen (circa 2.500 euro) e la serializzazione su Jump Plus o in un’edizione speciale di Jump. Il finalista 50.000 yen (quasi 400 euro).Di seguito il procedimento per chi non sappia usare MediBang:Se avete già partecipato a Jump Rookie o servizi affini potrete rinviare la stessa opera (ricordando sempre che non debbano essere state pubblicati in siti e rivisti a fini commerciali) a patto che non siate stati vincitori di tali premi.A differenza del Rookie Awards non saranno classificate tutte le opere ma ognuna verrà comunque giudicata.Se volete cancellare la vostra domanda d’iscrizione dovrete allora cancellare direttamente l’operaSaranno giudicate solo le opere reputate complete, le bozze non verranno prese in considerazioneOpere cancellate o modificate oltre il giorno ultimo della consegna non verranno giudicate, nonostante originariamente siano state inviate rispettando la scadenza.Coloro i quali violeranno o abbiano violato il Shonen Jump Rookie Terms of Use and Guidelines (per i soli giapponesi) o coloro che hanno avuto i propri account chiusi a causa di azioni correlate, non avranno le proprie opere giudicate.I vincitori della pubblicazione su Shonen Jump o sull’edizione speciale dovranno inviare i file con una risoluzione dio maggiore.Il premio in denaro verrà inviato tramite l’account MediBang dell’utente, con il metodo di pagamento da egli scelto (Paypal o Bonifico). Il vincitore accetta di prendersi le responsabilità delle tariffe bancarieAttenzione! Partecipando al contest accetterete automaticamente i termini e le condizioni che trovate nel Contest Rules , quindi è consigliabile di leggerle attentamente.Sperando che sia tutto chiaro non ci rimane che auguravi buona fortuna e spronarvi a partecipare!!Per arrivare direttamente al sito per comprendere l'utilizzo di MediBang cliccate alla fonte.