È in arrivo l’adattamento manga per la light novel spinoff dell’immenso successo cinematografico your name. , ovvero Kimi no Na wa. Another Side: Earthbound Side Story di Kimi no Na wa, che in parte riprende la storia principale dei due protagonisti ma soprattutto si concentra sulle storie dei personaggi secondari come Yotsuha, Sayaka e Tatsuhiko.Il manga è disegnato da Junya Nakamura e sarà disponibile gratuitamente online su Cygames dal. Per celebrare questo evento la Cycomi darà dal proprio sito 10 biglietti per: Makoto Shinkai – Da “La Voce delle Stelle” a “Your Name”, mostra con storyboard delle opere del celebre regista . Potrete fare richiesta fino al, per maggiori dettagli controllate nel sito della Cycomi