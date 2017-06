Dall’autore apprezzatissimo per Ubel Ballt. e Necossass: Six, Extra Existence, Musashi Dual e Zelpy of the Aion, un nuovo volume per questa bellissima serie fantasy che mischia scintoismo e miti norreni. Continuano le vicende, quindi, di Yu Miwatari e della bellissima e misteriosa ragazza, intenti a svelare il mistero dietro l’aurora boreale e la fantomatica armatura delle Valchirie, per riuscire a scongiurare uno scontro epocale tra uomini e dei! E’ lo shonen definitivo dedicato agli amanti degli action fantasy, da un autore di grande prestigio!

Etorouji Shiono

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 5.95