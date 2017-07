Light Novel Ranking La classifica giapponese al 25/06/2017

tra il 19 e il 25 giugno 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Pur senza cifre altissime,fa il suo ritorno in testa alla classifica con il volume numero tredici e gli si accoda, spinoff della serie principale di Saekano, mentreha ancora abbastanza spinta per confermare un terzo posto.Scorrendo la classifica troviamo un romanzo di Berserk, Danmachi Sword Oratoria ed Isekai wa Smartphone tomo ni di cui si prepara a breve una versione anime.