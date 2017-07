Love Kome: We Love Rice! In arrivo una seconda stagione

All'Accademia Kokuritsu Inaho (Accademia Spighe di Riso) troviamo cinque liceali, ispirato ognuno ad una qualità del riso, ovvero figure antropomorfizzate del riso stesso, "kome" in lingua giapponese. I ragazzi cercano di sostituire il grano come cereale principale dell'accademia, per questo fondano un gruppo che si fa chiamare "Love Rice" e che si esibisce durante il Festival del Raccolto, uno spettacolo live, per esaltare le qualità dei chicchi di riso.

Esatto, la serie anime Love Kome - We Love Rice ha ottenuto il via libera per una seconda stagione (è apparso perfino nei sottotitoli dell'ultimo episodio!).L'uscita è prevista per l'. Ulteriori informazioni sulla nuova serie saranno rivelate a breve.La prima stagione ha debuttato ad aprile 2017 e si compone di 12 episodi, che durano circa 4 minuti l'uno.Il soggetto originale dell'anime è a cura del debuttante Yūki Takabayashi, che si è occupato anche della supervisione della sceneggiatura. Il regista della serie è stato Takashi Horiuchi Black Cat ), mentre Levin Aoi (autrice di numerose doujinshi su Tutor Hitman Reborn ) ha curato il character design.La nuova serie anime verrà adattata per un manga dal titolo Love-Kome Rice is~Beautiful~ sarà disponibile sul sito gratuito di manga Ganma! dal 24 febbraio.