Dal 6 luglio 2017 in tutte le librerie e negozi online, l’edizione home video del capolavoro d’animazione candidato al Premio Oscar.La Bim Distribuzione, dopo il grande successo al box office italiano, realizza l’edizione home video de, capolavoro d’animazione firmato dal pluripremiato regista Michaël Dudok de Wit e candidato all’Oscar® come Miglior Film D’Animazione.Prodotto dal celebre Studio Ghibli, il film racconta le grandi tappe della vita di un essere umano, attraverso la storia di un naufrago su un’isola tropicale deserta e popolata di tartarughe, granchi e uccelli.L’edizione in DVD, caratterizzata da un packaging particolare e innovativo che richiama la sagoma stilizzata della tartaruga, è stata impreziosita da numerosi contenuti speciali tra cui, il corto Father and Daughter, con il quale Dudok de Wit ha vinto il Premio Oscar nel 2001 e l’intervista esclusiva al regista realizzata dallo Youtuber Dario Moccia.Il DVD sarà in vendita dal prossimo 6 luglio nelle librerie e nei migliori negozi online.Di seguito l’elenco completo dei contenuti speciali.– Il cortometraggio FATHER AND DAUGHTER, di Michaël Dudok de Wit, vincitore del premio Oscar® nel 2001 come Miglior Cortometraggio d’Animazione– Dario Moccia intervista il regista Michael Dudok de Wit– L’ispirazione dal Giappone– La Tartaruga e lo Studio Ghibli– Disegnare i granchi– Disegnare una scena del film– Disegnare la Tartaruga– Clip commentata dal regista– Trailer e Teaser Trailer