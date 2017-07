due serie da 6 episodi ciascuno

Nella nuova serie di FLCL, sono passati molti anni dall'avventura a cui Naota e Haruko Haruhara hanno partecipato insieme. Nel frattempo, infuria per tutta la galassia la guerra tra le due entità conosciute come Medical Mechanica e Fraternity. La giovane Hidomi pensa non ci sia nulla di speciale da aspettarsi dalla sua normalissima vita, almeno finché nella sua scuola non arriva una nuova insegnante chiamata Haruko. Ben presto, la Medical Mechanica attacca la sua città e Hidomi scopre dentro di lei un segreto che potrebbe salvare tutti, un segreto che solo Haruko può riuscire a sbloccare...

Ma per quale motivo Haruko è tornata sulla Terra? Che ne è stato del suo Rickenbacker 4001 che ha lasciato con Naota? E dov'è finito il robot-umanoide Canti?

Durante l’sono state divulgate numerose notizie su FLCL 2 FLCL 3 . Difatti il sequel di FLCL non saranno due stagioni mache verranno trasmessi in Giappone nel 2018. Quindi niente più serie televisiva? Non proprio! Difatti per il mercato USA (e quindi magari quello internazionale? Non ci è dato saperlo al momento) i due nuovi anime andranno comunque in onda comeOgni episodio sarà curato da un, difatti le due stagioni (o due film, che dir si voglia) avranno. Inoltre è stato annunciato unDi seguito il trailer per il progetto, pubblicato dalla Toho Animation Kazuya Tsurumaki (regista di FLCL : Kazuto Arai, Toshihisa Kaiya Yuki Ogawa , Yoshihide Ibata, Kei Suezawa, Hiroshi Ikehata Kazuya Tsurumaki: Katsuyuki MotohiroYuetaka Uemura, Kiyotaka Suzuki : Yoshiyuki Sadamoto: Hideto Iwai: Kiyotaka Oshiyama the PillowsDi seguito un'immagine pubblicata su Twitter dal character designer di FLCL 2, Kubota, la quale ritrae il nuovo personaggio che potete ammirare nel trailer, oltre la key visual ed immagini dal trailer:Le due stagioni erano fino ad ora attese per fine 2017 ed inizio 2018, ma l’annuncio di oggi conferma che i 12 episodi saranno, con una pausa a metà. Lo staff ha annunciato che i 12 episodi saranno undell’OVA del 2000-2001.