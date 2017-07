C'erano una volta le famose idol AKB48 . E poi, nel 2015, arrivarono le "sorelline", ovvero un gruppo spin-off parallelo che ha avuto il suo debutto nella prefettura di Niigata (da cui la sigla contratta NGT), seguito da performance live a teatro dallo scorso 10 gennaio 2016. A distanza di un anno, le NGT48 hanno festeggiato con una speciale performance live il 10 gennaio e un concerto il 20 gennaio 2017, ora raccolti insieme in un DVD in uscita dal 7 luglio.E, sorpresa! Nella copertina del DVD e della versione Blu-ray appare un'idol molto speciale: si tratta di Lamù, il celebre personaggio dell'omonimo manga di Rumiko Takahashi , in "divisa d'ordinanza", ovvero abbigliata da ragazza del mondo dello spettacolo.Se a questo punto vi state chiedendo se la Principessa dei Manga sia una fan devota delle fanciulle di Niigata, la risposta è "forse", perché la vera natura della collaborazione si ritrova infatti sulla comune provenienza dalla regione di Niigata della mangaka, quanto del gruppo di idol. Ma quale che sia la ragione di fondo, certo è che rivedere Lamù è sempre, per i fan dell'opera, un piacere che si rinnova.Ricordiamo che le NGT48 nel 2016 sono apparse anche nell'adattamento televisivo live action del celebre gioco horror When They Cry - Higurashi ( Higurashi no Naku Koro ni ).E voi, che ne pensate di questa versione speciale di Lamù?Fatecelo sapere nei vostri commenti!