Un evento speciale, tenutosi sabato scorso, dedicato a Mary and the Witch's Flower , film dello studioche debutterà nei cinema giapponesi il prossimo, ha visto la presenza, oltre che del produttore del film Yoshiaki Nishimura , anche di Nobuo Kawakami, fondatore dello studio(specializzato nella creazione di sfondi) e soprattutto del celeberrimo regista Hideaki Anno Nel corso della discussione, che verteva appunto sugli sfondi del film diretto da Hiromasa Yonebayashi , Anno ha commentato, a riguardo della notizia del ritorno al lavoro di Hayao Miyazaki : "proprio come pensavo". Kawakami ha invece affermato "lo studio Ghibli ha iniziato di nuovo a produrre. Ad ogni modo, me lo aspettavo", riferendosi alla notizia dell'assunzione di nuovi animatori per il film "finale" di Miyazaki.I due registi sono da tempo legati da una amicizia personale e professionale dai tempi della partecipazione di Anno nel 1984 alla lavorazione del film Nausicaä della Valle del vento . Il regista di Evangelion ha poi recentemente fatto anche il doppiatore per Miyazaki prestando la voce al protagonista del film Si Alza il Vento , Jiro Horikoshi.Nel resto dell'incontro, Anno si è complimentato con la produzione soprattutto per la rappresentazione delle stanze nel film, aggiungendo però che il regista Yonebayashi avrebbe potuto osare maggiormente con gli sfondi, utilizzando una maggior varietà. Tuttavia, ha anche affermato che questo lungometraggio segna un punto di svolta nella carriera del regista, che a suo dire "ha un futuro promettente".