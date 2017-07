Seguito della seconda serie, racconta le vicende di Haruka dopo il diploma. Nel film compariranno anche Ikuya e Asahi, personaggi finora visti solamente nel film prequel High Speed.

"Marzo... È arrivato il momento per Haru di prepararsi al diploma. Tutto comincerà da quei primi giorni di primavera... Haru e compagni camminano verso il futuro."

Il sito ufficiale per Free! – Take Your Marks - , il nuovo film sequel per la celebre serie della Kyoto Animation , ha annunciato ufficialmente la data di trasmissione:. Il sito ha inoltre svelato i titoli per le quattro parti che compongono il film:#1(Scelta del Destino!)#2(Rilassarsi alle Terme!)#3(Farfalle Unite!)#4(Partendo per l’Eternal Blue!)Come detto in questa news precedente , questo film è il terzo da essere trasmesso dopo due film di recap (con scene nuove) contenuti in Free! Timeless Medley