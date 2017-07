Digimon Adventure tri. Kyosei, lungo trailer per il nuovo film anime dei Digimon

Il conto alla rovescia per la distruzione del mondo reale parte per mano di Meicoomon ormai fuori controllo! Meiko è preoccupata perché il suo digimon è uno di quelli che non sarebbero mai dovuti essere creati... Omegamon, Jesmon, Alphamon e i digimon mutanti sono finalmente faccia a faccia sul campo da battaglia.

30 settembre

Il sito ufficiale dipresenta il primo full trailer per Digimon Adventure tri. Kyosei (Union or Symbiosis), il quinto film animato della serie. Vediamolo di seguito:Il film, penultima pellicola del progetto celebrativo del 15° anniversario della prima serie animata sui Digimon , sarà nei cinema giapponesi ildi quest'anno.