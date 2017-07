dalla prossima settimana

In un giorno di primavera, Liones Yelistratova, Principessa di un piccolo regno, si iscrive in una scuola dell'Hokkaido. L'istituto è un ente formativo specializzato gestito dall'ALCA per la preparazione dei Logicalist, che preservano la pace nel mondo. Liones è assegnata alla sezione S, dove incontra alcuni compagni di classe dalle personalità veramente peculiari, e tra questi Nina. Ecco che una frizzante e dolce quotidianità ha inizio.



Trailer



"Per la stagione estiva, Yamato Animation proporrà 4 nuove serie inedite in streaming gratuito e legale.E saranno tutte con una forte componente femminile!". Cosi qualche giorno fastuzzicava l'interesse dei suoi utenti su Facebook ... Oggi, l'ultimo titolo del "quartetto" che andrà susottotitolato in Italiano è stato finalmente svelato. Ecco di quali serie si tratta. Hina Logic: From Luck & Logic è il primo dei titoli annunciati: la pubblicazione della serie è prevista in streaming sue in TV, su), dopo l'estate.

Knight's & Magic, la nuova serie fantasy-robotica è disponibile anche in Italia, dal 2 luglio, ogni domenica alle ore 16:30 in streaming gratuito e in simulcast col Giappone! Anteprima esclusiva su Yamato Animation!



Trailer



Deceduto in un incidente d'auto, un otaku si reincarna in un mondo parallelo come Ernesti "Eru" Echevarria, conservando tuttavia i ricordi della vita precedente. In questo nuovo mondo esistono delle grandi armi umanoidi mosse da energia magica e chiamate Silhouette Knight. Neanche a dirlo, Eru punta a pilotarne una a tutti i costi con l'aiuto degli amici Archid e Adeltrud Olter...





Vedi il primo episodio!









Le bugie sono proibite, l'amore è doppiamente proibito. In un futuro non molto lontano, quando i giovani giapponesi raggiungono i sedici anni, il governo assegna loro un partner da sposare. In tal modo nessuno deve "sforzarsi" di trovare un compagno di vita adatto, per cui tutti accettano di buon grado la scelta. Yukari Nejima ha quindici anni, vive in un angolo remoto del Paese e non ha grandi aspettative per il futuro; dentro di lui però c'è un cuore che arde di passione. In un mondo in cui l'amore è proibito, cosa accadrà quando il ragazzo si innamorerà?





Vedi il primo episodio!



In una Londra del XIX secolo appartenente al regno di Albione, diviso fra Est e Ovest da un largo muro, cinque ragazze, in realtà spie sotto copertura che si fingono studentesse del prestigioso istituto Queen's Mayfair, utilizzeranno le loro abilità per farsi largo nel mondo della clandestinità tra travestimenti, spionaggio, sabotaggi e folli inseguimenti.

Nell'era odierna sono aumentate le Lettere che non hanno alcun significato. Nel mondo delle Lettere, Logos World, è in corso un'anomalia che si sta ripercuotendo anche sul mondo reale. Akira Kaibuki e gli altri del Club Sousei affrontano la crisi in atto svelando il significato contenuto nelle lettere.

Ultimo anime, annunciato oggi col teaser image seguente, è . Stay tuned!Ricordiamo inoltre che, sempre susono disponibili da pochi giorni i primi dodici episodi di Aquarion Logos