Shin Godzilla: risultati lusinghieri al botteghino italiano per il film di H. Anno

Evento al cinema solo per tre giorni –- come possiamo valutare l'arrivo in Italia di Shin Godzilla di Hideaki Anno Shinji Higuchi , remake della saga che modernizza le avventure del Re dei Mostri, capostipite di un genere e ambasciatore del Giappone del mondo.

I dati Cinetel attestano un incasso generale di poco inferiore ai 100.000 euro, con una posizione invariata al terzo posto del box-office nei tre giorni di programmazione, sotto soltanto a Transformers: L'ultimo cavaliere e 2:22 – Il destino è già scritto. Questi film, però, possono vantare un maggior numero di copie nelle sale e allora – e questo è sicuramente il dato più significativo – Shin Godzilla sicuramente può dire la sua per quanto riguarda la migliore media per copia!

Rifacendoci all' analisi dell'esperto Robert Bernocchi sul sito Cineguru, si possono fornire anche i dettagli. Lunedi 3 il film ha incassato “29.306 euro e soprattutto la migliore media per copia della top ten, con 319 euro, unico titolo a superare i 200 euro”. Martedi 4 invece “altri 33.343 euro (sempre miglior media copia con 344 euro)”; e infine mercoledi 5 sono stati incamerati “31.270 euro [...] e la conferma che la migliore media copia della top ten (355 euro) è sempre di questo titolo, arrivato complessivamente a 94.595 euro”. Nella giornata di Mercoledì 5 il film ha dovuto subire anche la concorrenza delle anteprime di mezzanotte di Spider-Man: Homecoming, ma sembra esserne uscito comunque a testa alta.

Tutto considerato, quindi, una buona risposta.

E voi lo avete visto? Vi rimandiamo alla nostra RECENSIONE!