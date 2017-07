L'insopportabile Takagi-san in anime per il 2018

2018

Nishikata è uno studente di scuola media che viene costantemente preso in giro dalla sua compagna di banco Takagi-san. Con l'orgoglio ferito, il ragazzo si ripromette di riuscire a capovolgere la situazione. Ed è così che inizia a prendere in giro la ragazza, facendole continuamente scherzi, che però gli si rivolgono inevitabilmente contro. Nishikata riuscirà prima o poi a far vergognare la ragazza almeno una volta?

L’edizione di agosto di Gessan, rivista edita dalla Shogakukan , che sarà in vendita il 12 luglio ci informa che Karakai Jōzu no Takagi-san (La maestra degli scherzi Takagi-san), manga di Sōichirō Yamamoto , avrà un adattamento anime atteso per ilIl manga di Yamamoto ha debuttato nel 2013 su Gessan mini (inserto che accompagna il principale Gessan). Alla conclusione della sua opera precedente, Fudatsuki no Kyōko-chan, nel giugno 2016 Takagi-san è passato su Gessan nell’edizione successiva. Il quinto volume è stato pubblicato dalla Shogakukan lo scorso 10 febbraio, il sesto è atteso il 10 agosto e sarà disponibile una limited edition con una figure di Takagi.Il manga è risultato lo scorso febbraio al primo posto tra i “raccomandati” dagli impiegati delle librerie Honya Club, ed ha ricevuto una nomination al premio Manga Taisho di quest’anno . Inoltre è arrivato al primo posto nel sondaggio “manga che vorreste ricevessero un adattamento” dello scorso marzo di Anime! Anime!.