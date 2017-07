Novità

Il liceale Subaru Natsuki viene tasposrtato all'improvviso in uno strano mondo. Che sia uno dei mondo paralleli di cui si parla tanto nei videogiochi?! Presto però il ragazzo viene assalito da un gruppo di banditi, ma a salvarlo ci pensa una bella ragazza dai capelli argentei in compagnia di uno spirito dalle fattezze di un gatto. Per ricambiare il favore, Subaru decide di aiutare la ragazza nel cercare un oggetto che le è stato rubato, una missione che li porta... a perdere la vita. Oppure no? Subaru scopre di avere il potere di riavvolgere il tempo ogni volta che va incontro alla morte, e tenterà così di salvare la sua nuova eroina e sé stesso da minacce sempre più grandi e pericolose. inizia una qui una nuova saga!

Tappei Nagatsuki

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 12.00