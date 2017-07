Jojo: Diamond is Unbreakable ~ Full Trailer 3

Protagonista della storia è Josuke Higashikata, un teppistello che si ritrova suo malgrado invischiato nelle traversie della famiglia Joestar in maniera del tutto inaspettata. Dotato di uno Stand chiamato Crazy Diamond, capace di "aggiustare" ciò che è rotto o ferito, oltre a possedere le classiche forza e velocità, il giovane Josuke si ritroverà fra capo e collo parecchie grane, poiché la quiete della sua tranquilla cittadina viene d'un tratto interrotta dal ritrovamento di una mistica freccia capace di donare uno Stand a chi ne viene colpito. Per le strade di Morio-cho, dunque, compaiono, giorno dopo giorno, i più svariati e bizzarri individui in possesso di poteri strani, ma la minaccia più grave per Josuke e per la città stessa è quella costituita da un misterioso ed efferato serial killer che, nell'ombra, miete vittime ormai da anni.

Kōichi Hirose e Yukako Yamagishi, interpretati rispettivamente da Ryunosuke Kamiki e Nana Komatsu;

Keichō Nijimura e Okuyasu Nijimura, ovvero gli attori Masaki Okada e Mackenyu.

Nuovo trailer, nuovi Stand. Dal sito ufficiale dedicato al lungometraggio dal vivo dici arriva un nuovo video che ci offre una carrellata degli Stand dei personaggi: dal "Crazy Diamond" di Jōsuke Higashikata, che ripara qualunque cosa danneggi, all' "Aqua Necklace" di Angelo, "The Hand" di Okuyasu e il "Bad Company" di Keichō, il cui design di mimetizzazione di quest'ultimo è stato curato proprio dal mangaka Hirohiko Araki Ricordiamo che il film giungerà nei cinema nipponici il prossimoLa première del film si è tenuta in Svizzera presso il Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) dello scorso 2 luglio, quindi sarà il turno del Fantasia International Film Festival di Montreal, in Canada, che si terrà dal 13 luglio al 2 agosto.Frattanto in Giappone, a chi comprerà sin d'ora i biglietti del cinema verrà fatto omaggio di un set di clear file , come possiamo vedere dalle foto promozionali nella gallery con l'attore Kento Yamazaki.Il film diretto da Takashi Miike e prodotto daè basato sulla quarta serie del manga omonimo scritto e disegnato da Hirohiko Araki Josuke Higashigata Joestar è interpretato da Kento Yamazaki Orange , Isshuukan Friends, Shigatsu wa Kimi no Uso ).