La compagnia di Real escape game, ovvero quei giochi di ruolo dove bisogna trovare il modo di fuggire, SCRAP ha annunciato che la sua attrazione relativa al franchise del Detective Conan , Fuga da Scotland Yard, avrà un suo special animato, intitolato Ehon kara Tobidasu Bakudan Ma (The Bomb Demon That Came From the Picture Book), che andrà in onda il prossimo inverno.L'attrazione è basata su località londinesi realmente esistenti come il Tower Bridge Coaster, il Buckingham Maze, ed il British Museum Theater. I giocatori durante la loro avventura devono disinnescare tre bombe prima che esse esplodano. Per farlo dovranno trovare i tre libri che contengono le istruzioni del disinnesco.Il protagonista è stato scelto dai fan tramite un voto aperto dalla stessa SCRAP ed il vincitore è stato Heiji Hattori L'attrazione festeggia sia i dieci anni della compagnia, sia i cinque anni di collaborazione con il Detective Conan . L'attrazione sarà presente in ben 31 città Giapponesi, a partire da Harajuku, Tokyo dal 30 di Giugno sino a Takamatsu nella prefettura di Kagawa il 26 di Novembre