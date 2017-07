Come già reso noto dall'editore,sta tenendo proprio ora un evento per il lancio di Killing Stalking , titolo di cui vi abbiamo già parlato di recente, al Supergulp Milano E proprio in tale occasione verranno annunciate alcune novità manga per l'autunno.Di seguito riportiamo la diretta e gli annunci fatti (aggiornate la pagina).Grazie ai relativi link, potrete accedere alle schede dei titoli annunciati, per attingere a ulteriori info, dati e immagini.Il primo anime book ufficiale dedicato alle serie Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul √A: studi dei personaggi e sketch preparati da Sui Ishida e dagli animatori dello Studio Pierrot, illustrazioni e storyboard originali di Tokyo Ghoul √A, per tutti coloro che hanno amato il manga e l’anime!di Rihito TakaraiDalla maestra del boys love Rihito Takarai (SEVEN DAYS), una nuove serie per tutti coloro che sono stati conquistati da SUPER LOVERS!Un ragazzo, affetto da una fobia che gli impedisce di avere ogni tipo di contatto con altri esseri umani, riceve l'offerta d'aiuto di uno strano psicoterapeuta che vorrebbe assisterlo nel suo ritorno verso la normalità... ma quali saranno le sue vere motivazioni? Cosa lo spinge ad avvicinarsi a lui?di Homura Kawamoto, Toru NomuraCon la serie animata appena arrivata sugli schermi, la febbre KAKEGURUI contagerà i fan come quella del gioco d'azzardo: un thriller psicologico che vi renderà assolutamente dipendenti! Nel prestigioso Liceo Hyakkaou, i rapporti di forza sono decisi dal sangue freddo, dall'ingegno e dall'abilità nelle scommesse: chi finisce indebitato si ritrova a essere assoggettato a chi vince. Yumeko, la nuova arrivata, si dimostrerà un’autentica maniaca del gioco d'azzardo in grado di sconvolgere gli equilibri...