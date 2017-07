La storia della light novel è ambientata a Fukuoka. A prima vista sembra una città pacifica, ma l'apparenza nasconde un sottobosco criminale molto fiorente. Il distretto di Hakata è sede di una particolare classe di professionisti di losche attività: serial killer, investigatori privati, vendicatori seriali e torturatori. La leggenda vuole che vi sia perfino un "killer di serial killer". Ed ecco che, sentendosi nominare, costui appare.

Lo staff editoriale della ASCII Media Works ha annunciato nei giorni scorsi l'adattamento in una serie anime della light novel, ad opera di Chiaki Kisaki e dell'illustratore Hako Ichiiro. Partita nel 2014, la serie di romanzi ha vinto il premio Dengeki nella sua 20a edizione. Attualmente in corso con il settimo volume che uscirà il 25 luglio,ha avuto anche una serie di collaborazioni con la ben nota serie Durarara!! di Ryohgo Narita Kisara Akino ne ha realizzato un adattamento manga pubblicato sulla rivista G Fantasy dellaa luglio 2016 che terminerà il prossimo 25 luglio con il secondo volume.Il nuovo anime per questa serie si inserisce nelle iniziative che segnano le celebrazioni per il 25° anniversario dell'etichetta Dengeki Bunko (marchio sotto cui sono uscite molte novel famose).