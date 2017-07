Dopo le novità manga rese note nella giornata di ieri comunica una nuova serie di titoli che verranno pubblicati in autunno.Grazie ai relativi link, potrete accedere alle schede dei titoli annunciati, per attingere a ulteriori info, dati e immagini.Il secondoun volume unico firmato dall'autore stesso Kengo Hanazawa! Scopriamo cosa succede in un altro angolo del Giappone mentre Hideo, partendo da Tokyo, cerca salvezza dagli ZQN. Una nuova storia originale dal mondo del "THE WALKING DEAD dei manga"!A stretto giro, arriverà anche ilper una rincorsa che ci accompagnerà in pochi mesi alla conclusione del manga principale! Dopo Osaka e Ibaraki, ci trasferiamo in una nuova città invasa dagli ZQN e conosciamo altri sopravvissuti a questadedicato al mitico idraulico protagonista dellail cui ultimo capitolo per Switch è atteso a breve!Mario, Luigi e Yoshi devono salvare la Principessa dalle grinfie del malvagio Bowser!che coglie perfettamente lo spirito del videogioco e dei suoi personaggi!Volume unico e inedito del grande, recentemente scomparso: una storia di pugilato, riscatto e vite difficili, arricchita dallo straordinario approfondimento psicologico dei personaggi tipico di Taniguchi, che arriva per la prima volta in Italia per la gioia degli appassionati di questo autore e del fumetto di qualità.Chi abita in città sa bene che deve stare lontano dal bosco. E se proprio vuole entrarci, meglio che non lasci il sentiero, se non vuole finire nelle grinfie di spaventosi mostri! In mezzo al bosco vive però Coco, una bambina che sembra non rendersi conto del pericolo che la circonda: per fortuna con lei c’è Kuro, un gattino dalle bizzarre capacità che farebbe di tutto per la sua padroncina!Una favola gotica dolce e inquietante, allegra e spaventosa, sull’amicizia, i segreti e i mostri che si annidano proprio accanto a noi...Ritorna, in una, la serie action del poliedrico Nisioisin e Akira Akatsuki! Sei uno studente con un problema? Niente paura, lascia una richiesta d’aiuto nella Medaka Box e la presidentessa del consiglio d’istituto - Medaka Kurokami - se ne occuperà! Non lasciatevi scappare quest’occasione per scoprire (o riscoprire) uno shonen travolgente quanto profondo, drammatico quanto divertente!Una miniserie con protagonisti giovani, moderni samurai in uno scenario post-apocalittico. Per la follia dell'uomo, la Terra è ormai ridotta a un cumulo di rovine squassate da terremoti ed epidemie tra le quali spadroneggiano bande di criminali. Takeru, un bambino di Manhattan deciso a difendere se stesso e i suoi cari, perfeziona l'antica Via della Spada giapponese per non cadere vittima della legge del più forte che è ormai alla base della società...