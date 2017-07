Il fumetto ispirato all'anime-capolavoro Psycho-Pass! In una società in cui la predisposizione psicologica di ciascun individuo viene tradotta in numeri e analizzata per individuare i criminali latenti, Akane continua il suo viaggio nella follia dell’animo umano. Un abisso in cui è concreto il rischio di perdersi.

Gen Urobuchi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.50